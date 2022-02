Insigne: ecco quali sono le sensazioni in vista del Barcellona

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne non è partito insieme alla squadra per la trasferta di Cagliari a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Un’assenza che va ad aggiungersi alle altre e che mette in una posizione sicuramente non comoda Luciano Spalletti, pronto a una sorta di rivoluzione quest’oggi all’Unipol Domus.

Per quanto concerne il numero 24, invece, si pensa già a quelle che sono le sue condizioni in vista del match di giovedì contro il Barcellona, in programma per giovedì allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne celebrates his penalty goal during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Le ultime

Insigne domani si riaggregherà al gruppo e da lì si cercheranno di misure le sue condizioni fisiche in vista della sfida contro i catalani.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Mattino oggi in edicola: secondo il giornale, il classe ’91 ce la farà a recuperare per la sfida di Europa League, mettendosi così a disposizione di mister Spalletti a partire da subito.

Francesco Fildi