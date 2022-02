Piacciono anche al Napoli, parole a sorpresa di Carnevali su Frattesi e Scamacca

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Sassuolo, soffermandosi in particolare sul futuro di Frattesi e Scamacca. I due calciatori in passato sono stati accostati anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Sassuolo Frattesi Scamacca

“Parlo spesso con Marotta anche per amicizia, l’Inter è stata tra le prime squadre a chiedere informazioni su Frattesi e Scamacca. Ora è giusto che facciano il bene per il Sassuolo, poi vedremo. Ho un tavolo prenotato con Marotta post-partita? Quello lo abbiamo sempre“.

Insomma, conferme – seppur indirette – sull’interesse dell’Inter per i due calciatori, per il quale oggi i nerazzurri appaiono in netto vantaggio sulla concorrenza.