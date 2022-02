Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia in vista del match in programma domani all’Unipol Domus contro il Napoli. L’allenatore ha così parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club sardo:

“Sappiamo di quello che è capace il Napoli. Abbiamo visto quello che hanno fatto contro il Barcellona, ma se facciamo quanto fatto con l’Atalanta per tutta la partita possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre.

Dobbiamo evitare cali di concentrazione che costano punti importanti. Contro il Napoli mi aspetto che non si abbassi la concentrazione. Dovremo sicuramente essere veementi in fase di non possesso, loro sono capaci di farti girare la testa. I ragazzi sanno quello che devono fare, vedremo se saranno capaci di farlo”.

Cagliari (Getty Images)

Sulla formazione aggiunge: “Tra oggi e domani ci saranno altri due allenamenti e dopo quelli deciderò chi schierare. Baselli? Ora sta bene, ma con i cinque cambi abbiamo sedici titolari. Tutti devono essere pronti e sentirsi titolari”.

Sul rapporto con Spalletti: “E’ tutto risolto, c’è stato qualche screzio ma adesso c’è un ottimo rapporto. Gli altri possono scrivere quello che vogliono, ma la realtà è questa”.

Passato da ex?: “Per me ora conta solo il Cagliari, lo sapete, non c’è passato che tenga. Dopo il match saluterò tutte le persone che lavorano al Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono avversari. Non penso ad altro”.

Francesco Fildi