Gasperini espulso, a SKY non ci stanno: critiche ai tifosi della Fiorentina

Gara molto nervosa al Franchi di Firenze dove si stanno affrontando Fiorentina e Atalanta. Nel corso del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per i viola, è stato annullato un gol a Malinovsky per un fuorigioco millimetrico di un compagno. L’episodio ha scatenato le proteste veementi di Gasperini che è stato così espulso dall’arbitro Doveri.

Dagli spalti i tifosi della Fiorentina hanno iniziato ad inveire contro Gasperini, con varie offese anche abbastanza pesanti, che intanto abbandonava il campo.

Gasperini Espulso Fiorentina Atalanta

Lorenzo Minotti in telecronaca a Sky ha commentato così l’episodio: “Posso dire una cosa che a qualcuno non farà piacere? I tifosi della Fiorentina la scorsa settimana si indignarono per le offese ricevute da Vincenzo Italiano a La Spezia, oggi si comportano in questo modo contro Gasperini. Non lo trovo corretto, bisognerebbe avere anche un po’ di coerenza“.