Non solo Real Madrid e Barcellona, un club di Premier League vuole Fabian Ruiz

La prossima estate sarà fondamentale per conoscere il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con il Napoli, ma al momento non pare intenzionato a rinnovare l’accordo. Ecco perché una cessione a fine stagione appare la cosa più probabile.

Fabian Ruiz Napoli

Sulle tracce del centrocampista ci sono da tempo le big di Spagna, con Real Madrid e Barcellona in prima linea. Eppure il Daily Mirror rivela che anche una squadra di Premier League si sarebbe inserita nella corsa per il suo acquisto: si tratta dell’Arsenal allenatore da Arteta, suo grande estimatore. Addirittura pare tra i Gunners e l’agente del calciatore ci sia stato già un primo incontro.

Il Napoli sa bene che in estate, senza rinnovo, dovrà cedere il calciatore al miglior offerente in modo da non perderlo a parametro zero. De Laurentiis – scrivono in Inghilterra – pare abbia stimato in 18 milioni più bonus il valore di Fabian Ruiz.