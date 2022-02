Insigne non c’è, Osimhen in dubbio: chi potrebbe giocare in attacco contro il Cagliari

Gli infortuni sono tornati ad essere un grosso problema in casa Napoli. Dopo le defezioni di Lozano, Politano, Anguissa e Lobotka, in queste ore si è aggiunta anche l’assenza di Lorenzo Insigne.

Il capitano partenopeo non parteciperà alla trasferta di Cagliari per un affaticamento muscolare, mentre Osimhen resta in forte dubbio. Ecco perché Spalletti sta già pensando alla formazione da schierare domani contro i sardi.

FOTO: Getty – Petagna Napoli

Soprattutto in attacco potrebbero esserci sorprese: i trequartisti potrebbero essere Ounas, Zielinski ed Elmas; la punta centrale dovrebbe essere Petagna al momento in vantaggio su Mertens.