Spalletti sicuro: “Stiamo costruendo la storia del Napoli”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, durante l’intervista in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei risultati ottenuti in stagione, ma soprattutto nelle ultime partite. Di seguito le sue parole:

“Quando si tratta di fare un analisi bisogna constatare quello che è successo nei momenti importanti. Questo Napoli un po’ di storia la sta costruendo, la sua personalità la sta costruendo, pezzo dopo pezzo. Penso di poter dire che ora abbiamo più consapevolezza”.

Napoli, Insigne e Politano esultano dopo il gol su rigore (Getty Images)

“Mettere timore a squadre di questo livello, sia con il Barcellona che con l’Inter, ma anche con il Venezia che era una partita pericolosa. Chi sa di calcio sa che era un partita difficile da portare a casa. Non si può più tornare indietro dopo dimostrazioni in partite come queste, si può solo andare avanti”.