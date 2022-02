SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA

81′ – Girandola di cambi: nella Sampdoria esce Somma ed entra Leonardi, nel Napoli escono l’infortunato Mané e D’Agostino ed entrano Hysaj e Vergara.

80′ – Straordinaria chiusura di Mané! Cross sul secondo palo, il difensore azzurro alla disperata su Bontempi. Mané nella chiusura subisce un colpo dall’avversario ed è costretto a chiedere il cambio.

78′ – Colpo di testa di Montevago dall’interno dell’area di rigore, pallone che finisce alto.

74′ – Cambio per la Sampdoria: esce Sepe ed entra Bontempi.

73′ – Ci prova anche Marchisano sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti dal Napoli, pallone in area e girata volante Marchisano ma la sfera termina fuori.

71′ – Altra occasione per il Napoli, con gli azzurrini cresciuti tantissimo nella ripresa. Marchisano arriva sul fondo dalla destra, cross sul secondo palo con il portiere Saio che esce a vuoto ma nessun calciatore partenopeo è lesto nella deviazione e l’azione sfuma.

69′ – Gran recupero di Mané! Ancora cross dalla destra di Somma, palla in area con Costanzo non riesce a rinviare, Montevago stoppa e si appresta a calciare a botta sicura ma è provvidenziale il recupero di Mané che salva il Napoli.

67′ – Doppio cambio per la Sampdoria: fuori Yepes e Malgrida, dentro Samotti e Bonavita.

64′ – GOOOOOL DEL NAPOLI!!!! CIOFFI!!! Palla recuperata sulla trequarti avversaria da Mané, l’ex Bari si avventura sulla destra ed effettua un perfetto cross dal fondo: sul secondo palo sbuca Cioffi che di testa non sbaglia! 1-1!

Sampdoria Napoli Primavera, gol Cioffi

63′ – Doppio cambio per il Napoli: escono Di Dona e Toccafondi, dentro Marchisano e Spavone.

62′ – Azione personale di Cioffi che dalla destra si accentra e prova il tiro con il destro: palla alta.

58′ – Percussione centrale di Ambrosino che salta un paio di avversari e di libera per cercare il tiro col destro da fuori area, l’attaccante però cerca di servire D’Agostino in area ma si chiude la difesa della Sampdoria. L’impressione è che il Napoli sia molto più convinto in questa ripresa.

57′ – Primo cambio per il Napoli: esce Acampa ed entra Giannini.

52′ – Primo tiro in porta del Napoli in questo match. Punizione conquistata da Coli Saco sulla trequarti, batte Cioffi con un cross in area dove Ambrosino colpisce di testa: il pallone però è centrale Saio para.

50′ – Punizione pericolosa da oltre 25 metri battuta da Cioffi, il suo tiro con il destro termina di poco a lato.

48′ – Ammonito l’allenatore del Napoli Primavera, Nicolò Frustalupi, che protestava per un mancano giallo ad un avversario.

47′ – Subito occasione per la Sampdoria, ancora Pozzato a servire in area di rigore Montevago. Il tiro dell’attaccante viene respinto da Boffelli.

45′ – Cominciato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo. La notizia migliore per il Napoli è il fatto che la Sampdoria sia in vantaggio di solo un gol.

45’+2′ – Gran percussione di D’Agostino che fa 50 metri palla al piede saltando avversari come birilli, ma è fondamentale la chiusura di Yepes che ferma il 32 del Napoli.

45′ – Concessi 2 minuti di recupero.

44′ – Gran giocata di Di Stefano che si libera con un tocco di Mané e prova la botta col destro dai 25 metri: tiro violento ma alto.

43′ – Prova l’azione di sfondamento Ambrosino nell’area della Samp, ma la difesa blucerchiata si chiude e fa buona guardia.

42′ – Altra grande occasione per la Sampdoria! Cross dalla destra di Paoletti, pallone che arriva a Montevago che tutto solo non riesce a colpire il pallone con il destro e l’azione sfuma.

36′ – Azione personale di Pozzato che brucia Toccafondi e si invola verso la porta, tiro con il sinistro dal limite dell’area ma pallone centrale ben parato da Boffelli.

30′ – Grande chiusura in area di Costanzo che salva su Montevago evitando il raddoppio quasi certo dei padroni di casa.

27′ – Ancora Samp in avanti. Cross in area con prima Di Stefano e poi Pozzato che provano il tiro al volo, pallone che arriva però docile tra le braccia di Boffelli.

26′ – Fin qui è a metà campo che i padroni di casa stanno facendo la differenza, con il Napoli che non riesce ad accorciare e tamponare Yepes, Sepe e Pozzato con uno dei tre sempre libero.

25′ – Torna a bussare dalle zone di Boffelli la Samp. Yepes, che sta giganteggiando a metà campo, serve Malgrida che calcia da fuori area ma il tiro è strozzato e termina fuori.

22′ – Ci prova anche Malagrida, l’esterno della Samp salta Acampa e si accentra dalla destra ma calcia ancora con il destro. Il pallone è centrale e Boffelli para senza problemi.

20′ – Ancora Boffelli salva il Napoli! Imbucata di Pozzato per Di Stefano, l’attaccante si infila tra Manè e Barba e calcia forte sul primo palo, balzo felino del portiere del Napoli che evita il raddoppio. Primo 20′ a senso unico in questo match.

19′ – Altra occasione per i padroni di casa: punizione dalla trequarti battuta da Sepe, palla che arriva sul secondo palo con Paoletti che stacca di testa ma la sfera termina fuori.

17′ – Ancora Sampdoria pericolosa. Stavolta fa tutto Di Stefano che dalla zona sinistra del campo si accentra e prova il tiro potente con il destro, ma il pallone finisce alto.

16′ – Grande occasione per la Sampdoria! Malagrida arriva sul fondo dalla destra e crossa, in area colpisce al volo Yepes ma è bravissimo Boffelli in parata bassa ad evitare il raddoppio.

13′ – Calcio d’angolo pericoloso della Sampdoria con il Napoli che libera con affanno. Fin qui solo blucerchiati in campo.

8′ – GOL DELLA SAMPDORIA! MONTEVAGO! Lancio lungo dalla difesa di Paoletti, Di Stefano in area sfiora il pallone con il tacco che si trasforma in un assist al bacio per Montevago: l’attaccante blucerchiato brucia sul tempo Mané e con un tocco leggero ma preciso mette in rete. 1-0.

6′ – Buon calcio d’angolo conquistato dal Napoli con Cioffi. Il corner seguente è battuto in maniera pericolosa con la palla che arriva in area, ma nessun azzurrino è lesto alla deviazione e la Samp libera.

5′ – In questi primi minuti è la Sampdoria che prova a fare la partita, il Napoli resta accorto e attende l’occasione giusta per ripartire.

2′ – Prima iniziativa della Samp: palla di Yepes in area di rigore, ma Boffelli esce anticipando gli attaccanti blucerchiati.

1′ – Iniziata la partita, batte la Sampdoria.

PRIMO TEMPO

ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento, calcio d’inizio previsto per le ore 11.

Napoli Primavera

SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Migliardi, Bonfanti, Paoletti; Malagrida, Sepe, Yepes, Pozzato, Somma; Montevago, Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Villa, Samotti, Bontempi, Dolcini, Bianchi, Leonardi, Porcu, Catania, Bonavita, Vitale, Musso. Allenatore: Felice Tufano.

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Mané, Barba, Costanzo; Di Dona, Toccafondi, Coli Saco, Acampa; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Rendina, Pontillo, Hysaj, Marchisano, Spavone, Vergara, Giannini, Mercurio, Pesce. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli, seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi sono reduci da due sconfitte consecutive, ottenute con Verona e Bologna, e sono così scivolati al 12esimo posto in classifica. I blucerchati sono la grande sorpresa di questa stagione e attualmente occupano il quarto posto in graduatoria, grazie alle 4 vittorie e 1 pareggio ottenuto nelle ultime 5 partite.

Mister Frustalupi deve fare a meno del portiere titolare, Hubert Idasiak, aggregato alla prima squadra come terzo portiere per la gara di Europa League contro il Barcellona. Nella lista dei convocati torna Daniel Hysaj dopo la frattura al setto nasale, il difensore centrale classe 2004 per giocare utilizzerà una mascherina, proprio come Osimhen.