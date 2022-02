Pioli: “Scudetto? Nessuno lo pensa, ora abbiamo un altro obiettivo”

Il Milan di Stefano Pioli si è fermato all’Arechi contro la Salernitana. I rossoneri, ora, hanno fermato la volata in classifica e Inter e Napoli potrebbero cambiare nuovamente la classifica. Ai microfoni di DAZN, Pioli ha analizzato il pareggio contro la Salernitana.

“Siamo delusi, potevamo fare certamente meglio. Potevamo comandare la partita, abbiamo commesso degli errori in fase difensiva che non avevamai commesso. Siamo riusciti a pareggiarla e tante volte non l’abbiamo fatto”.

Leao? “Ho provato a tenerlo alto perché era giusto così. Non è stato determinante come suo solito ma ha sfiorato un eurogol. Tutti potevano fare meglio, oggi siamo stati troppo frenetici: è mancata lucidità“.

Pioli: “Scudetto? Nessun addetto ai lavori lo pensa”

Quanto pesano i punti persi? “Noi dobbiamo pensare solo ai nostri errori e alle nostre partite. Andava fatta una corsa in più sui cross e sulle cose che non sono andate. Cercheremo di fare più punti possibili a partire dalla prossima partita“.

Scudetto? “Nessun addetto ai lavori pensa che il Milan possa vincere lo Scudetto, siete voi che pensate che siamo i favoriti. Noi sappiamo di essere forti ma sappiamo anche che dobbiamo lavorare di settimana in settimana. La quota per vincere lo Scudetto è alta, il nostro obiettivo è superare i punti dell’anno scorso. L’equilibrio è sottile in questo campionato”.