Sarri perde un top: a rischio anche per la sfida contro il Napoli?

Arrivano brutte notizie per i tifosi della Lazio, prossima avversaria del Napoli in campionato dopo la gara di lunedì contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il bomber biancoceleste Ciro Immobile non sarà a disposizione di mister Sarri per i prossimi giorni.

Il numero 17 della Lazio della Nazionale italiana ha già saltato la gara di Europa League di ieri sera contro il Porto, ma ora appare certa la sua assenza anche per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine.

FOTO: Imago – Lazio Immobile infortunio

La Lazio non ha comunicato le motivazioni ufficiali del suo stop, ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore, si tratterebbe di un’influenza gastrointestinale molto fastidiosa. Di seguito quanto riportato da Sky Sport:

“Immobile non ci sarà sicuramente domenica contro l’Udinese ed è al limite anche per la partita di ritorno contro il Porto, si saprà il giorno prima. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società, vedremo se arriveranno prima o dopo la partita contro l’Udinese. Intanto si può dire che è indisponibile”.