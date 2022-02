Politano, l’agente svela: “Vi svelo quando può tornare in campo!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, per parlare delle condizioni del suo assistito. Di seguito quanto evidenziato:

“Non so se ci sarà contro il Cagliari, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela”.

FOTO: Imago – Politano Napoli

“Critiche a Spalletti? Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, di un direttore, di un allenatore, di un presidente. Siamo portati a parlare sempre in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre più difficile vincere. Dopo la partita di ieri mi sarei aspettato molti più commenti positivi e non penso sia corretto”.