Statistica inedita per il Napoli contro il Barcellona: non era mai successo!

Arriva una curiosa statistica in merito alla gara di ieri tra Napoli e Barcellona. Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli tramite il proprio account ufficiale Twitter, l’undici iniziale schierato da mister Spalletti in occasione della partita di ieri è stato quello più giovane in assoluto in questa stagione.

La media complessiva dell’età dei calciatori che hanno giocato sin dal 1′, infatti, ammonta a 27 anni e 63 giorni, un record per questa stagione.

FOTO: Imago – Barcellona Napoli Europa League

ECCO IL TWEET:

📊 L'undici di partenza schierato ieri è il più giovane utilizzato da Mister Spalletti in questa stagione in tutte le competizioni: 27 anni, 63 giorni.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/LrxEnaQHne — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 18, 2022

Barcellona-Napoli, l’undici iniziale degli azzurri

Di seguito la formazione di partenza del Napoli in occasione della gara di ieri valida per l’andata dei play-off di Europa League:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.