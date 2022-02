Akatugba sicuro: “Osimhen sta bene, crede nello scudetto”

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Oma Akatugba, il quale è anche parte dell’entourage di Victor Osimhen. Di seguito quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Osimhen è in buona forma, sta migliorando giorno dopo giorno anche dall’infortunio al volto, ed è in buone condizioni fisiche“.

“È nelle migliori condizioni per giocare stasera, se Spalletti non lo schiererà sarà per scelta sua“.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

La delusione per non aver giocato la Coppa d’Africa

“È stato deluso nel non giocare in Coppa d’Africa, ma felice di aver potuto giocare con il Napoli e contribuire alla lotta Scudetto. La Nigeria è sua madre, il Napoli è sua moglie”.

“Sfortunatamente il Covid, ma anche l’infortunio, non gli hanno permesso di giocare in Coppa, ma è stato felice di aiutare il Napoli e soprattutto di aver contribuito alla qualificazione della Nigeria alla Coppa d’Africa”.

Il rapporto di Osimhen con i big match e il sogno scudetto

“Victor ha già disputato delle gare importanti con delle squadre importanti, come quando ha segnato due gol, con la maglia del Lille, in Champions contro Chelsea e Valencia. Il suo potenziale lo ha dimostrato anche contro le big italiane, questa partita sarà un’ulteriore dimostrazione delle sue potenzialità”.

“Osimhen è un credente ed è molto ambizioso ed ottimista. Crede fortemente nella vittoria dello Scudetto, sta lavorando duro per perseguire questo obiettivo. È un sognatore, per lui è il minimo ambire allo Scudetto”.

“Champions League? Penso la lotta sarà tra PSG e Manchester City“.