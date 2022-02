Koulibaly: “Il mister lo chiedeva dalla panchina! Rigore? Ormai funziona così”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Barcellona-Napoli, gara valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, ma abbiamo avuto il carattere e la mentalità per fare gol. Dopo abbiamo sofferto, prendendo gol. Potevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo. Abbiamo sofferto un po’ troppo negli ultimi 15 minuti, ma il pareggio è un buon risultato”.

FOTO: Imago – Koulibaly Barcellona Napoli

“Il mister ci spingeva ad andare fuori ma per noi era molto difficile. Loro sono forti. Secondo me abbiamo fatto bene, peccato per il rigore preso. Non dobbiamo dimenticare che avevamo di fronte il Barcellona, che sa palleggiare molto bene. Non dobbiamo essere negativi dopo questo pari. Tra 7 giorni a casa possiamo fare grandi cose col nostro pubblico”.

“Il rigore? Purtroppo è difficile, con il nuovo regolamento è così, appena metti la mano fischiano rigore. Abbiamo difeso bene, peccato”.