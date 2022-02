Giuffredi rivela: “Politano? Vi dico la data di rientro”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’agente Mario Giuffredi, il quale ha fra i suoi assistiti anche gli azzurri Di Lorenzo, Mario Rui e Politano. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Credo sia scontato che un giocatore ci tenga tantissimo a giocare contro il Barcellona, è sempre uno stimolo giocare contro avversari di livello“.

Foto: Getty Images- Mario Rui

“Mario Rui contro l’Inter non doveva nemmeno giocare”

“Mario Rui? Ha un compito difficile, ma è un giocatore di livello, dà il meglio di sé in queste partite. Il soprannome di Spalletti? Ci sta, perché dal punto di vista tattico e difensivo è un professore”.

“Critiche? A parte Ghoulam in un certo periodo, nel Napoli non ricordo un terzino sinistro più forte di Rui nella storia recente. Paga che a Napoli bisogna bersagliare sempre gli stessi, ma sia a me sia a lui non interessano queste critiche”.

“Non so se giocherà perché non chiamo mai i miei assistiti prima delle partite. Molti pensavano che non avrebbe giocato perché contro l’Inter non ha fatto la sua migliore partita ma in realtà prima del match ha avuto un problema al flessore e dei problemi intestinali: è sceso in campo in modo forzato. Molti lo criticano ma non sanno che non doveva nemmeno giocare“.

Foto: Getty Images- Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo

“Politano può rientrare già lunedì contro il Cagliari”

“Veretout? Preferisco parlare dei calciatori che fanno parte del Napoli“.

“Di Lorenzo? Per me negli ultimi due anni è il terzino più forte che c’è in circolazione. Quando è stato sostituito a 14 minuti dalla fine contro la Salernitna è stato preso in giro dai compagni”.

“Parisi? È un altro giocatore che mi dà grande orgoglio, due anni fa giocava in lega pro. Diventerà anche lui come Di Lorenzo“.

“Politano? Sta meglio, può giocare già lunedì contro il Cagliari, altrimenti ci sarà giovedì per la partita di ritorno col Barcellona. Mi è dispiaciuto per il suo infortunio perché per come era partito poteva fare una bella partita“.