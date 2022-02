UFFICIALE – I convocati del Barcellona: assente un titolare

L’allenatore del Barcellona Xavi ha annunciato la lista dei convocati in vista del match di stasera contro il Napoli, valido per i playoff di Europa League.

È stata confermata l’assenza di Ronald Araujo, il quale ha dovuto abbandonare il campo anzitempo nel corso del derby di domenica contro l’Espanyol a causa di un sovraccarico al soleo della gamba sinistra.

Foto: Getty Images- Ronald Araujo

La lista dei convocati diramata da Xavi

Questa non è l’unica assenza: non recuperano infatti nemmeno i lungodegenti Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti e Sergi Roberto. Assente anche Dani Alves, il quale non è stato non inserito nella lista UEFA.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Ter Stegen, Neto e Arnau Tenas

Difensori: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza.

Centrocampisti: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.

Attaccanti: Adama, Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, Braithwaite e Luuk de Jong.