Serie A negli USA, c’è l’idea: giocatori in prestito dai club di MLS

L’idea era già circolata, ma ora i club di Serie A ci stanno seriamente pensando. Parliamo della possibilità di organizzare un torneo negli USA durante il periodo dei Mondiali del 2022 in Qatar. Durante i mondiali, infatti, ci sarebbe l’intenzione di far partecipare tutte le 20 società della prossima Serie A a un torneo parallelo da svolgere completamente a Orlando, in Florida.

Torneo tra squadre di Serie A in America

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo una riunione preparatoria andata in scena nella giornata di ieri, i club si sono dati una settimana di tempo per riflettere e dire la loro sul progetto. In caso di via libera inizierà la ricerca di sponsor e televisioni interessate a finanziare la competizione.

FOTO: Getty – Providence Park, Stadium Portland Timbers

Da parte delle società medio-piccole non ci sarebbero dubbi: vedrebbero come una grande opportunità economica la possibilità di disputare questo campionato parallelo. Più “turbate” le big, considerando che andrebbero a giocare negli USA con rose ridotte dalle convocazioni per i Mondiali.

Prendere giocatori della MLS in prestito: l’idea

Proprio per questo sarebbe stata avanzata una nuova idea, ovvero la possibilità di concedere un’integrazione delle rose non solo con i calciatori della Primavera, ma anche con alcuni giocatori temporaneamente in prestito dai club che militano nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio degli States.