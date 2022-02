Miguel Reina, padre di Pepe, ex portiere del Napoli attualmente alla Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” per analizzare il match in programma giovedì tra il Barcellona e gli azzurri. Di seguito quanto evidenziato: Pepe Reina

“Quelle tra il Barcellona e il Napoli, considerando sia l’andata che il ritorno, saranno due partite molto equilibrate, delle gare epiche. E sono convinto che chi la spunterà vincerà l’Europa League“.

“Il Barcellona? La difesa è il reparto più competitivo dei catalani, poi viene il centrocampo e infine l’attacco. Per come la vedo io, il Napoli è tuttavia favorito nel doppio confronto“.

FOTO: Imago – Pepe Reina

“Calciatore preferito del Napoli? Lorenzo Insigne in assoluto, ma Luciano Spalletti ha tanti calciatori fortissimi. Oltre al capitano del Napoli penso anche a Ospina, a Osimhen e a Kalidou Koulibaly”.

“Pepe mi ha fatto una confidenza: ogni volta che sente la parola Napoli si emoziona, gli si riempie il cuore. Quella in Campania è stata una esperienza fantastica, è stato trattato benissimo da tutti“.

Reina andrà via dalla Lazio?

Reina ha trascorso 3 stagioni al Napoli, dal 2015 al 2018. Per lui 111 presenze e soli 96 gol subiti con il club azzurro in tutte le competizioni. Ora Reina è alla Lazio, ma la sua avventura nella Capitale, sponda biancoceleste, potrebbe concludersi la prossima estate.

Il contratto dell’estremo difensore classe ’82 scadrà a giugno, ma c’è una opzione per il rinnovo automatico per la stagione 2022/23 legato alla qualificazione in Europa della squadra di mister Sarri: la volontà di Reina, però, sembra quella di concludere a prescindere l’avventura nella Capitale questa estate.

Il portiere spagnolo era arrivato alla Lazio per fare da vice a Strakosha salvo poi scavalcarlo a sorpresa nelle gerarchie. Da due mesi però la musica è cambiata e stavolta Pepe si è messo l’anima in pace.