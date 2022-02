Il Napoli attende il rientro di Hirving Lozano. L’attaccante azzurro è reduce dall’infortunio alla spalla patito durante la sosta delle Nazionali con il suo Messico e prosegue con il suo iter riabilitativo. Scongiurato l’intervento, lo staff azzurro ha optato per lui una terapia conservativa, che dovrebbe ridurre i tempi di attesa per il suo ritorno in campo.

A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica, confermando le buone sensazioni avute in questi giorni derivanti dai vari consulti ed esami clinici del caso. Per lui, fa sapere il quotidiano, si spera in un ritorno alla convocazione entro marzo.

MEXICO CITY, MEXICO – FEBRUARY 02: Hirving Lozano of Mexico reacts after an injury during the match between Mexico and Panama as part of the Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifier at Azteca Stadium on February 02, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

La speranza di Luciano Spalletti, magari, è di contare sull’ex PSV in vista dello scontro Scudetto contro il Milan, in programma il 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona.

Frattanto, il tecnico dovrà inventarsi una soluzione con ciò che gli rimane nelle varie alternative, alla luce dell’assenza simultanea proprio di Lozano e di Matteo Politano, che ha accusato nel match contro l’Inter un problema muscolare che lo terrà fuori nel match del Camp Nou contro il Barcellona.

Francesco Fildi