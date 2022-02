Lozano, spunta la prima data: entro quando il Napoli spera di recuperarlo

Fino a questo momento, per l’infortunio alla spalla destra di Hirving Lozano non sono stati stabiliti tempi di recupero chiari.

Si è parlato di una possibile operazione, che al momento pare scongiurata e che avrebbe fatto saltare al messicano gran parte della stagione.

FOTO: Getty – Messico Lozano infortunio

L’ala messicana ha già iniziato l’iter riabilitativo e, in base a quanto riferito da Il Mattino, spunta una prima data per un suo rientro. L’obiettivo del Napoli, infatti, è quello di avere a disposizione Lozano per la gara contro il Milan, in programma il 6 marzo al Diego Armando Maradona.