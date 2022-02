Non solo il Napoli, un’altra squadra di Serie A vuole Januzaj

Non c’è solo il Napoli su Adnan Januzaj. L’attaccante belga ha un contratto con la Real Sociedad in scadenza la prossima estate e in virtù delle sue ottime prestazioni negli ultimi due anni, mezza Europa lo ha messo nel mirino.

Mancino che gioca da ala sinistra, ma può essere utilizzato anche sulla corsia opposta, Januzaj è oggi uno dei migliori calciatori tra quelli in scadenza di contratto. In Italia, oltre il Napoli, lo segue con molto interesse l’Atalanta. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

FOTO: Imago – Januzaj Calciomercato Napoli

Januzaj, ruolo e caratteristiche

Adnan Januzaj nasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa stagione ha totalizzato 30 presenze, 4 gol e 3 assist.

Il fantasista belga vanta un passato al Manchester United e al Borussia Dortmund, ma non è mai riuscito ad affermarsi in maniera incisiva in nessuna delle due piazze. L’esperienza in Spagna con la Real Sociedad rappresenta quella più prolifica della sua carriera.

Januzaj è alto 1 metro e 80 centimetri, ma il fisico esile e veloce gli permette di essere molto bravo nel dribbling. Tecnicamente ineccepibile, è dotato di un ottimo controllo di palla e di notevole agilità.