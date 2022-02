“Critiche insensate per un motivo”: l’ex Napoli difende Mario Rui

Gyorgy Garics, ex difensore che ha vestito la maglia del Napoli dal 2006 al 2008, ha parlato a “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli, della sfida con il Barcellona e di Mario Rui. Di seguito le sue considerazioni:

“Napoli-Inter? Secondo me Spalletti ha fatto bene a pensare a non perdere. Se non puoi vincere bisogna farsi due conti. Visto come si stava mettendo la partita va benissimo così, almeno sei ancora attaccato alle squadre di testa. Mancano ancora tante partite alla fine del campionato. Ma ad inizio stagione chi si sarebbe aspettato che il Napoli si sarebbe trovato a meno 4 dalla testa della classifica a febbraio?”.

“Nella partita con il Barcellona, paradossalmente, potrebbe giocare chiunque al posto di Lobotka perchè questa è una partita che ti porta a dare qualcosa in più del 100%. Ovviamente il ragazzo mancherà eccome alla squadra, ma penso che non ci sarà bisogno di fare niente di particolare per preparare questa partita”.

FOTO: Imago – Mario Rui Napoli

“Non capisco le critiche a Mario Rui. Bisogna sempre considerare l’avversario che ci si trova di fronte e del risultato che esce fuori dalla partita. Non può essere così scarso come tutti pensano visto se tutti gli allenatori che arrivano a Napoli lo fanno giocare titolare. Capita a tutti i giocatori di essere sottovalutati o sopravvalutati, i giornalisti sono bravissimi a fare questo tipo di giochini. Alla fine parlano i fatti, parla la fiducia che allenatore e società danno al ragazzo che, tra l’altro, dimostra sempre di essere un professionista serissimo”.