La Lazio mette nel mirino David Ospina. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, è stato molto chiaro con il suo club. Non si aspetta dei colpi costosi, ma acquisti funzionali alla sua idea di calcio. Ospina potrebbe essere uno di questi. Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, Ospina alla Lazio?

Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe cambiare squadra a parametro zero. Ospina piace molto a Sarri per due motivi principali: la sua abilità con i piedi e la grande esperienza internazionale.

Il direttore sportivo Tare ha già avviato i primi contatti, ma c’è da superare la concorrenza del Real Madrid che su precisa richiesta di Ancelotti che vorrebbe fare di Ospina il vice-Courtois. Lo riporta calciomercato.com.

Lazio, le alternative in porta

Reina, ex portiere del Napoli, ora alla Lazio, rinnoverebbe di un anno automaticamente con la squadra biancoceleste in caso di qualificazione europea ma è ormai relegato al ruolo di secondo. Il rinnovo di Strakosha, invece, sembra allontanarsi definitivamente.

Alla ricerca di un nuovo numero 1, Tare avrebbe puntato anche a Sergio Rico, portiere del PSG attualmente in prestito al Maiorca. La lista del DS continua e i nomi in prima fila sono due: quelli di Gollini, che non trova spazio al Tottenham, e Kepa, che il tecnico ha già avuto ai tempi del Chelsea.

Le alternative sono, invece, Consigli e Vicario, con quest’ultimo che sta facendo benissimo in questa stagione all’Empoli. Sul taccuino ci sarebbe anche il baby Marco Carnesecchi, portiere dell’Under 21 di proprietà dell’Atalanta che sta disputando un grande campionato in Serie B con la Cremonese.