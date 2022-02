Da Barcellona mettono le mani avanti: “Napoli favorito per il passaggio del turno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista, per parlare della sfida tra Barcellona e Napoli di giovedì. Di seguito quanto evidenziato:

“Sono piuttosto critico con il Barcellona fino al punto che vedo leggermente più favorito il Napoli. Europa League per entrare in Champions? Più che altro per autostima è difficile accettare che il Barcellona vada in una competizione per non vincere. Il primo obiettivo per il Barcellona è tornare tra le prime 4 in Liga per andare in Champions“.

“L’Europa League è difficilissima da vincere, squadra come Manchester United e Atletico Madrid l’hanno utilizzata per ricostruirsi. Adesso il Barcellona ha vecchie stelle, giocatori pagati profumatamente come Jordi Alba, Piqué, Busquets“.

FOTO: Imago – Barcellona-Napoli Europa League

“Dani Alves è un po’ diverso, è in grado di dare molte soluzioni ma contro il Napoli non ci sarà. Con l’Espanyol non è stata ripetuta la stessa gara contro l’Atletico. Ha salvato il pareggio nel derby un giocatore che non piace a nessuno e che non c’entra nulla con il Barcellona“.

“Contro il Napoli giocherà contro Ferran Torres perché questo è stato chiamato a fare, giocare le partite importanti. Il Barcellona ha tanto talento a centrocampo ma non ha riferimenti in attacco e la difesa funziona malissimo. Araujo si è fatto male ed è in serio dubbio per giocare contro il Napoli”.

“Formazione? Ter Stegen in porta, Dest a destra, Piqué e Garcia al centro, Jordi Alba a sinistra. Pedri, Busquets e De Jong a centrocampo, in attacco penso Gavi, Ferran Torres mentre Adama Traoré dovrebbe partire ancora dalla panchina”.