Barcellona-Napoli, scelto l’arbitro del match: i precedenti con gli azzurri

István Kovács sarà l’arbitro di Barcellona-Napoli, sfida valida per playoff d’andata di Europa League in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou. Di seguito la sestina completa designata dalla UEFA:

Arbitro: István Kovács ROU

Assistenti: Vasile Florin Marinescu ROU

Ovidiu Artene ROU

Quarto arbitro: Horatiu Fesnic ROU

VAR: Bastian Dankert GER

Assistente VAR: Christian Dingert GER

FOTO: Imago – Barcellona-Napoli arbitro Kovacs

Kovács, i precedenti col Napoli

Classe 1984, il rumeno István Kovács vanta 9 presenze in carriera in UEFA Champions League e 16 direzioni di gara in UEFA Europa League (escludendo le gare della fase di qualificazione).

Ha già diretto il Napoli nella trasferta contro il Genk valida per la partita della fase a gironi di Champions League del 2019/2020 (gara terminata 0-0).