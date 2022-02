“Mi auguro perda”, succede in TV: il particolare consiglio per il Napoli

Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 8 rilasciando interessanti dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e su Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato:

Adriano Bacconi

“Io non credo che il pareggio con l’Inter chiuda il discorso scudetto per il Napoli. I nerazzurri non sono già campioni d’Italia, ma anzi hanno palesato difficoltà come è capitato nell’ultimo periodo. Ecco perché dico che il campionato è apertissimo.

Anzi, se posso permettermi, spero davvero che il Napoli esca dall’Europa League contro il Barcellona così da potersi concentrare solo sul campionato“.