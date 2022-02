Fabian Ruiz da record, solo Messi meglio del centrocampista spagnolo

È stata una stagione molto positiva fin qui quella di Fabian Ruiz. Lo spagnolo veniva da un’annata, quella dell’anno scorso con Gattuso in panchina, abbastanza in chiaroscuro e tanti in estate auspicavano la sua cessione.

Invece, l’arrivo di Spalletti lo ha letteralmente rigenerato e il suo mancino è tornato a cantare: 5 i gol siglati fin qui in campionato per lui, tutti dalla distanza.

Foto: Getty Images- Fabian Ruiz

Il salto di qualità compiuto da Fabian è testimoniato dal secondo posto che occupa nella classifica dei giocatori con più gol da fuori area nel 2021, alle spalle del solo Lionel Messi.

Curioso notare che i 7 gol con cui Fabian occupa questa classifica (5 sotto la guida di Spalletti, 2 sotto la guida di Gattuso) sono gli unici gol di Fabian nel 2021: un vero e proprio marchio di fabbrica insomma.

Alle spalle dello spagnolo, ci sono l’atalantino Malinovskyi con 6 gol e anche un altro giocatore del Napoli: Dries Mertens, autore di 5 gol da fuori.