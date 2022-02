L’ex arbitro critica Doveri: “Per fortuna è successo dopo l’episodio del rigore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione 1 Football Club, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.

Egli, nel corso dell’intervento, si è impegnato ad analizzare i principali episodi arbitrali di questa giornata, con particolare riferimento al rigore assegnato al Napoli nel match contro l’Inter e agli episodi che hanno scatenato le proteste della dirigenza dell’Atalanta al termine della gara contro la Juve.

Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Uso del VAR per il rigore del Napoli? Doveri è posizionato molto bene. E’ lo stesso arbitro che non assegnò il rigore su Barella in Inter-Juve. In questo periodo, probabilmente, non è in formissima. Fortunatamente è intervenuto il VAR ed è stato assegnato. Rigore netto.”

“Atalanta-Juve? Marino ha torto”

“Polemiche post Atalanta- Juve? Conosco bene Marino per ovvi motivi, dopo tanti anni di Serie A. Il direttore dell’Atalanta non mi trova assolutamente d’accordo: Szczesny non andava assolutamente espulso: non esiste la chiara d’occasione da rete, anzi, viene dato un vantaggio a Muriel. Poi, a fine azione, l’errore può essere non dare il giallo ma non esiste l’espulsione”.

“Fallo di mano di De Ligt? Ho rivisto l’azione tante volte, nessuna immagine può chiarire se sia palese questo tocco. De Ligt è molto ingenuo perché continua ad allargare le braccia ma, non v’è certezza che la tocchi in modo irregolare da causare il penalty”.