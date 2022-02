Il Napoli sonda un classe 2002: sfidata un’altra big di Serie A

Nonostante il calciomercato invernale abbia chiuso da poco i battenti, continua ad essere attivissimo il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Il ds del Napoli, oltre alle operazione per la prima squadra (fra cui spicca su tutte quella relativa al sostituto di Insigne), pensa anche alle operazioni in prospettiva.

Kessy Coulibaly

Calciomercato Napoli, occhi sul giovane Kessy Coulibaly

In quest’ottica, secondo quanto riporta TMW, Giuntoli sta sondando il giovane francese Kessy Coulibaly.

Quest’ultimo è un difensore centrale classe 2002 e gioca nella seconda squadra del Tolosa. Ha come pregio una notevole altezza (quasi due metri) che lo rende molto bravo sulle palle alte.

Su di lui c’è anche la Lazio: entrambe le squadre stanno cercando di capire se questo giocatore può fare al caso loro in prospettiva. L’idea è quella di ingaggiarlo per poi prestarlo in Serie B.