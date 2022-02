Altro infortunio per il Barcellona: salterà il Napoli

Cresce l’attesa in vista del match di giovedì fra Barcellona e Napoli, valido per i playoff di Europa League.

I catalani, dopo un periodo molto negativo, sembrano essersi ripresi. Il calciomercato ha infatti dato un nuovo entusiasmo alla squadra con acquisti di giocatori del calibro di Ferran Torres, Adama Traorè e Pierre-Emerick Aubameyang.

I blaugrana sono anche riusciti a risalire la classifica in campionato, riconquistando la quarta posizione seppur a pari punti con l’Atletico Madrid.

Foto: Getty Images- Ronald Araújo

Barcellona, anche Araújo out: è emergenza in difesa

Il Barcellona deve però affrontare un altro problema: un susseguirsi di infortuni che hanno dilaniato il reparto difensivo. Secondo quanto riporta Marca, infatti, Xavi dovrà infatti sicuramente fare a meno anche di Ronald Araújo, uscito anzitempo nel corso del derby di ieri contro l’Espanyol.

I test a cui si è sottoposto stamattina l’uruguaiano hanno evidenziato un sovraccarico al soleo della gamba sinistra, il che rende davvero improbabile un suo recupero per la partita contro il Napoli.

Questo infortunio aggrava ancora di più una situazione già critica per il reparto difensivo dei catalani, già privo di Umtiti e Lenglet. Sembra, quindi, obbligata per Xavi la scelta della coppia difensiva Garcia-Pique, a meno di qualche recupero in extremis.