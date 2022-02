La carica di Politano: “Non ho potuto dare tutto ma continueremo a seguire il nostro obiettivo”

C’è u po’ di rammarico al termine della gara con l’Inter per il Napoli. Questo 1-1, infatti, mantiene intatto il distacco di un punto fra le due squadre ed impedisce il sorpasso ai danni dei nerazzurri. C’è quindi l’aria di aver sprecato un’occasione importante per rientrare a pieno titolo nella corsa scudetto.

Un altro rammarico è quello dell‘infortunio di Politano: l’esterno del Napoli ha dovuto lasciare il campo dopo appena 20 minuti di gioco per un indurimento al polpaccio. Il rammarico aumenta considerando la deludente prestazione di Elmas, subentrato proprio dopo l’infortunio dell’ex Sassuolo.

Foto: Insidefoto- Matteo Politano

Politano ha poi detto la sua sui social. Egli ha espresso il suo dispiacere per aver abbandonato così presto il match, ma ha anche caricato la squadra in vista delle prossime partite: “Il dispiacere per non aver potuto dare tutto quello che avrei voluto, ma anche la certezza di contare su un gruppo che continuerà a inseguire il suo obiettivo“.