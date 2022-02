“Chi non lo capisce ha un problema”, da Milano esultano per il pareggio

Finisce 1-1 il match fra Napoli e Inter dello Stadio Diego Armando Maradona. Questa partita aveva un valore fondamentale per la classifica, visto il distacco di un punto intercorrente fra le due squadre.

Il pareggio fa rimanere intatto questo distacco ma consente domani al Milan di portarsi in vetta alla classifica in caso di vittoria contro la Sampdoria, in attesa del recupero di Bologna-Inter.

È lecito a questo punto chiedersi: chi accontenta di più questo pareggio?

Foto: Getty Images- Dzeko, Vidal, Vecino (Inter)

Sui social, ha detto la sua il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, il quale si è detto contento di questo risultato: “Pareggio giusto, pareggio preziosissimo, pareggio da abbracciare, pareggio bello come il sole. E chi non lo capisce, ha un problema tutto suo. Brava Inter, bravissima”.

