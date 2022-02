L’analisi tattica di Ferrara e Pazzini: “Inter e Napoli difendono diversamente”

Nel corso del prepartita del match fra Napoli e Inter, in onda su Dazn, i due commentatori Ciro Ferrara e Giampaolo Pazzini hanno svolto un’analisi tattica della partita, soffermandosi in particolare sul modo differente di difendere utilizzato dalle due squadre.

Ferrara si è soffermato sulla della squadra di Spalletti: “Contro il Venezia quando il Napoli ha perso palla la linea difensiva è scappata subito indietro, con Juan Jesus pronto a recuperare subito il pallone.

Quando ha giocato Koulibaly invece, la personalità del senegalese lo ha portato a recuperare il pallone anche individualmente“.

Ciro Ferrara

Pazzini si è invece soffermato sui nerazzurri guidati da Inzaghi “L’Inter difende concettualmente in maniera diversa, a 3, ma a volte succede che anche i due quinti si abbassano a dare una mano. Spesso poi il terzo della difesa va in pressione in avanti e poi ritorna rapidamente indietro.

Sulle palle inattive poi tutti hanno il loro riferimento e lo seguono fin quando la palla non viene riconquistata. Vanno sempre a pressare in avanti , diversamente dal Napoli che ragiona più di reparto: l’Inter si muove molto individualmente invece.