La critica a Spalletti: “Perché non l’ha fatto entrare prima!?”

Impazzano i commenti al termine del match fra Napoli e Inter, conclusosi sul risultato di 1-1.

Dopo un ottimo primo tempo, gli azzurri sono calati nella ripresa, apertasi nel peggiore dei modi col gol di Dzeko dopo solo un minuto dal ritorno delle squadre in campo.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Il giornalista napoletano Diego De Luca si è espresso in modo molto critico al termine del match relativamente alle ragioni di questo pari.

Bersagli dell’attacco del giornalista sono sia la squadra sia l’allenatore: “La gestione della punizione finale è la cartina di tornasole di quanto detto nel tempo sul dna di questo gruppo. Da questo punto di vista, buon punto per la Champions. L’Inter è la squadra che ha snaturato più di tutte il Napoli. Ma perché non far entrare Mertens prima?“.

La gestione della puniz. finale è la cartina di tornasole di quanto detto nel tempo sul dna di questo gruppo.

Da questo punto di vista, buon punto per la Champions.

L’Inter è la squadra che ha snaturato più di tutte il Napoli.

Ma perché non far entrare Mertens prima?#NapoliInter — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) February 12, 2022