LOBOTKA INFORTUNIO – Partita decisamente amara quella contro l’Inter per il Napoli, non solo per il risultato di 1-1 ma soprattutto dal punto di vista degli infortuni.

Così come nella gara d’andata con Osimhen, anche al Maradona gli azzurri perdono pezzi e si leccano le ferite a causa dei problemi fisici. Infatti, nel corso del primo tempo, Matteo Politano ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto al cambio.

FOTO: Getty – Lobotka Koulibaly Napoli

Lobotka infortunio: il comunicato ufficiale del Napoli

Ma le brutte notizie non finiscono qui. Così come comunicato dalla SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, anche Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un infortunio: si tratta di un risentimento alla coscia destra. Una brutta notizia a pochi giorni dal match con il Barcellona, gara in cui quasi sicuramente nessuno dei due calciatori sarà disponibile.