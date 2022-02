Chiariello: “A fine anno via sia Ospina che Meret, vi dico chi può prendere il Napoli”

Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, ha commentato nel corso del programma “Campania Sport” la situazione dei portieri del Napoli, Meret e Ospina. Ecco quanto evidenziato:

“Ho una convinzione, a fine anno il Napoli cambierà entrambi i portieri. Ospina ha le lusinghe di Ancelotti al Real Madrid, mentre Meret avrebbe bisogno di un nuovo progetto per rilanciarsi da titolare. Non escludo, quindi, che il club, qualora non puntasse più su Meret, possa tornare sul mercato dei portieri in estate.

Cragno Cagliari

Cragno al Napoli: la previsione di mercato

Uno dei possibili obiettivi del Napoli potrebbe essere Alessio Cragno del Cagliari. È un portiere fortissimo che merita ben altri palcoscenici.

Dove potrebbe andare Meret? Io dico alla Fiorentina. Non hanno grandi portieri e quello potrebbe essere l’ambiente perfetto per rilanciarlo”.