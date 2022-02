Insultato perché ‘terrone’: la risposta di Terracciano è da applausi (FOTO)

Diversi cori di matrice razzista ieri si sono levati dagli spalti del Gewiss Stadium nel corso di Atalanta-Fiorentina, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. A passare il turno è stata la squadra di Vincenzo Italiano, ma non sono mancate le polemiche tra arbitraggio e questioni extra-campo.

Tra di esse, i cori indirizzati a Pietro Terracciano, insultato perché “terrone”. A denunciarlo è il difensore viola, Lorenzo Venuti, nel post partita.

CROTONE, ITALY – MAY 22: Pietro Terracciano of Fiorentina during the Serie A match between FC Crotone at Stadio Comunale Ezio Scida on May 22, 2021 in Crotone, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

“Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro Terracciano“, ha scritto sui social l’ex Benevento nell’immediato post partita.

Non è tardata ad arrivare la reazione dell’estremo difensore, che ha ripostato quanto scritto dal compagno di squadra, aggiungendo “Proud to be ‘TERRONE’“.

Francesco Fildi