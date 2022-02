StarCasinò Sport racconta la passione dei tifosi napoletani che vivono all’estero: il Napoli è amato in tutto il mondo

Dal Messico alla Danimarca, dall’Inghilterra al Singapore: l’amore per la SSC Napoli non ha confini geografici. Una passione portata in giro per il mondo dai tifosi che hanno lasciato la propria città per andare a vivere all’estero, così come da tanti turisti che hanno visitato Napoli e sono rimasti incantati dall’incredibile legame che unisce la città alla squadra di calcio, diventandone tifosi. StarCasinò Sport, il sito d’intrattenimento sportivo sponsor istituzionale della SSC Napoli, ha voluto raccontare attraverso un video l’amore dei tifosi partenopei dando voce a chi vive all’estero e trova nel Napoli le radici della connessione sentimentale con la propria città. I tifosi hanno inviato da tutto il mondo i propri video, in cui esprimono il proprio senso di appartenenza ai colori azzurri.

Voci che, tra cori e racconti, descrivono perfettamente l’unicità del loro amore per il Napoli. “Anche se sono lontano fisicamente, il mio cuore è sempre con te e sempre lo sarà, qualunque cosa dovesse accadere” racconta Federico dall’Inghilterra. “Il Napoli è parte della mia vita, io sono cresciuto vedendo le partite del Napoli, mia mamma mi portava allo stadio già da piccolo”, ricorda emozionato Salvatore dal Messico. C’è poi chi continua a sentir vive le proprie radici grazie al tifo calcistico, come Andrea che vive in Lussemburgo e, con un enorme cuore come sfondo, racconta: “Napoli per me è senso di appartenenza, pensare al Napoli significa pensare a casa”. E chi, grazie al Napoli, mantiene un legame sentimentale con la propria città, al di là dei risultati, come Morena che dalla Danimarca ringrazia la squadra “Per ogni singola lacrima, di felicità e non, perché anche qualche momento di rabbia è prezioso per me”. Simone, dalla Germania, esprime alla perfezione il valore emotivo che il tifo per il Napoli assume per chi vive all’estero: “Mi aiuta a sopperire a tutte le mancanze che ci sono quando si vive in un’altra nazione”.

Ma il tifo per il Napoli non riguarda solamente chi è nato in questa meravigliosa città, non stupisce infatti che la passione abbia profondamente coinvolto anche chi ha solamente visitato la città o ci ha vissuto per un breve periodo. È il caso di Giovanni e di suo figlio, che dal lontano Canada raccontano di essere diventati “Tifosi del Napoli nel 2010 quando stavo in Italia e ho visto una partita e da lì mi sono innamorato, proprio come dice il coro: un giorno all’improvviso m’innamorai di te”. Il video si chiude con la voce di Marcelo, che dalla Croazia sintetizza la simbiosi tra tifo e città: “Amore per la squadra ma anche per la gente napoletana, perché ho conosciuto moltissima bella e brava gente”. StarCasinò Sport ha voluto così omaggiare tutti i napoletani nel mondo, capaci di un amore che sa travalicare i confini e portare ovunque la passione napoletana. Perché, come diceva Luciano De Crescenzo, “Ovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un poco di Napoli”.

DI SEGUITO IL VIDEO:

https://www.instagram.com/p/CZzDMOesZ-a/