Sorrentino: “Alla Fiorentina vedrei bene un calciatore del Napoli”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Toscana, consigliando ai viola un calciatore del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Quali sono le possibilità della Fiorentina di andare in Europa?

“Con la Coppa Italia hai una possibilità in più, pur essendoti sulla carta indebolita dopo la cessione di Vlahovic. Se guardiamo l’ultima giornata di campionato, però, la Fiorentina ha giocato una delle partite più brutte della sua stagione mentre Vlahovic ha continuato a segnare”.

L’esplosione di Terracciano?

“Non me l’aspettavo, sinceramente. Ma è anche vero che Terracciano è stato bravo a cogliere l’occasione e dimostrato di non essere solo un secondo portiere. Chiaro che la responsabilità se l’è presa Italiano, ma è raro che un secondo portiere prenda il posto del primo”.

FOTO: Imago – Meret Napoli Fiorentina

Quale sarebbe il profilo perfetto per la porta della Fiorentina?

“Intanto, non so bene il discorso contrattuale di Dragowski e Terracciano. In questo momento, comunque, una società importante ed ambiziosa come la Fiorentina che ha appena iniziato un ciclo credo debba puntare su un giovane forte come Meret. Non so se lo vendano al Napoli, però.

“Mi dispiacerebbe, però, se Terracciano andasse via perché gestito dalla nostra società. Terracciano è stata una piacevole sorpresa, nonostante tutti lo etichettassero solo come secondo portiere. Invece, tutti si sono ricreduti. Ha dimostrato che con il lavoro sta raccogliendo i frutti del lavoro passato e dimostrando di meritarsi di giocare titolare“.