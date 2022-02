Assurdo Salernitana, arrestati due giocatori della Primavera: la reazione di Iervolino

Una notizia davvero clamorosa che, se confermata, farebbe seriamente riflettere. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, due calciatore appartenenti alla formazione Primavera della Salernitana pare siano stati denunciati per aver commesso alcuni furti e scippi.

Le indagini sono ancora in corso e la giustizia farà il suo corso, ma intanto la società ha voluto prendere le distanze dall’accaduto, con una nota emessa dall’area comunicazione del club granata. “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti” – dichiara il presidente della U.S. Salernitana 1919, Danilo Iervolino -. Se confermato, si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni“.

Salernitana tifosi

I due calciatori (a quanto pare non salernitani, ma la delinquenza non ha territorio e va condannata a prescindere) già da oggi saranno allontanati in attesa che tutto si possa chiarire. Intanto pare che i due giovani siano stati arrestati: non è da escludere che la Questura emetta in serata un comunicato stampa in merito all’episodio.