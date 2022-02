“Tiro a giro come Insigne? Preferisco un altro colpo”, la rivelazione di Politano

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista Matteo Politano.

L’ex Sassuolo ha rivelato dei dettagli sul suo stile di gioco e di quanto questo sia diverso da quello del suo compagno Lorenzo Insigne.

Foto: Getty Images- Matteo Politano

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“La mia posizione di gioco preferita resta quella in alto a destra, ma in caso di necessità cerco di adattarmi in ogni posizione. Tiro a giro? Non lo faccio sempre, a volte punto anche il primo palo, dipende dall’azione. Preferisco il primo palo che il tiro a giro di Insigne. In allenamento spesso lo prendiamo in giro per il tiro a giro”.

“Il mio gol più bello? Quello con l’Atalanta in casa, quando abbiamo vinto 4-1. Quello più importante? Quello in finale di Coppa Italia con la Juve o anche quello con la Juve di quest’anno. È una bella soddisfazione per i tifosi“.