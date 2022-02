Politano li elogia: che complimenti per Spalletti e Lobotka

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista Matteo Politano.

“Spalletti? Penso che abbia fatto un grandissimo lavoro. Tra tante difficoltà, infortuni e Covid, il mister ha tirato fuori il meglio di noi.

È un grande lavoratore, lavora tanto sul campo. Con i 5 cambi le cose sono cambiate: è aiutato perché abbiamo una grande rosa“.

L’attaccante del Napoli ha risposto a delle domande sui suoi compagni di squadra e sul suo allenatore, Luciano Spalletti. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Foto: Getty Images- Matteo Politano e Luciano Spalletti

Politano: “Lobotka mi è sempre piaciuto come giocatore”

“Koulibaly? Siamo contenti che sia tornato da vincitore, di riabbracciarlo e di riaverlo a disposizione. Juan Jesus e Rrahmani hanno fatto bene. Ora siamo contenti di avere tutti a disposizione“.

“Lobotka? A me è sempre piaciuto come giocatore, l’anno scorso non è riuscito ad esprimersi al meglio. Quest’anno sta facendo grandissime cose, sente la fiducia del mister ed è un grande valore aggiunto per noi“.

“Nel momento di difficoltà ci siamo dimostrati un grandissimo gruppo. Ricordo la partita con la Juve dove eravamo 12-13 ed abbiamo comunque fatto una grandissima partita“.