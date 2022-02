Ospite speciale per Napoli-Inter: sabato sarà in tribuna al Maradona

Cresce l’attesa per il match di sabato fra Napoli e Inter. Questa sfida avrà un valore fondamentale per gli equilibri del campionato visto il distacco di solo un punto che separa le due squadre in classifica.

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore Valter De Maggio ha rivelato una notizia molto importante relativamente ad una presenza speciale sugli spalti.

Insigne Mancini Italia

Napoli-Inter, sarà presente anche il CT Mancini in tribuna

Sembra infatti che ad assistere al match in tribuna ci sarà anche il CT della nazionale Roberto Mancini. Tanti sono i calciatori italiani in campo sotto la lente d’ingrandimento dell’allenatore: fra gli azzurri, osservati speciali saranno i due fedelissimi Di Lorenzo e Insigne, ma anche un calciatore a caccia di convocazione come Matteo Politano.

La partita di sabato sarà quindi un enorme occasione per mettersi in mostra: la doppia sfida dei playoff per accedere ai mondiali si avvicina e l’assenza già certa di Chiesa costringerà sicuramente Mancini a chiamare qualche giocatore che non ha fatto parte della spedizione vincente dell’estate scorsa.