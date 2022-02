Napoli-Inter, rientro in vista per Caicedo

Allenamento pomeridiano per l’Inter in vista della gara del Maradona contro il Napoli in programma sabato alle ore 18:00. Prosegue il lavoro differenziato per Gosens e Correa, entrambi certamente out per la prossima trasferta.

L’esterno tedesco è fuori da settembre per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre l’attaccante argentino ha rimediato una distrazione al flessore della coscia sinistra lo scorso 19 gennaio contro l’Empoli. Per entrambi rientro previsto a fine febbraio.

FOTO: Imago – Caicedo Inter

Caicedo ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe riuscire a strappare la prima convocazione con la maglia nerazzurra. Bastoni ha lavorato a parte dopo la distorsione alla caviglia destra subita contro la Roma, ma c’è ottimismo per il possibile recupero in vista della gara di mercoledì contro il Liverpool.

Resta aperto il triello tra Darmian, D’Ambrosio e Dimarco per sostituire lo stesso Bastoni in vista del Napoli. Lo riporta Sky Sport.