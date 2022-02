Sissoko: “Rientro stancante dalla Coppa d’Africa? Vi dico qual è il problema”

Mohamed Sissoko, ex calciatore che ha vestito anche le maglie di Juventus e Fiorentina, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Dalla Coppa d’Africa si rientra stanco, è una competizione difficile e lunga. Sono però convinto che Koulibaly rientri bene, così come Anguissa, anche se Kalidou ha vinto la competizione e si sa che quando vinci trovi energie ovunque.

FOTO: Getty – Koulibaly Anguissa Insigne Osimhen Napoli

Koulibaly è fondamentale per il Napoli, aveva voglia di rientrare presto in città per aiutare la squadra e sono sicuro che ci riuscirà. Giocare in Africa non è come giocare in Europa però avrà sicuramente un pò di stanchezza ma sono sicuro che riuscirà a dare il suo contributo da subito. Secondo me Lobotka ha fatto bene e finchè la squadra vince deve confermare gli stessi giocatori. Anguissa va aspettato perchè squadra che vince non si cambia, è così che va il calcio.

Napoli-Inter sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Do un leggero vantaggio al Napoli perchè gioca in casa“.