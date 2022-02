Capienza stadi al 75%, arriva la notizia sul Decreto: novità in vista di Napoli-Barcellona

L’aumento della capienza degli stadi è uno dei temi di cui si sta discutendo nelle ultime ore. Infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha accorciato i tempi per il ritorno al 75% per gli impianti all’aperto e del 60% per quelli al chiuso, in zona bianca.

Stadio Maradona

Per quel che riguarda i tempi tutto verrà reso ufficiale con l’entrata in vigore del nuovo decreto Covid, fissato per il 22 febbraio, che sarà poi pubblicato nel giorni successivi nella Gazzetta Ufficiale. Il primo weekend dove la capienza passerà dunque dal 50% al 75% è quello del 26-27 febbraio, quando verrà disputata la ventisettesima giornata di Serie A.

Inoltre sta circolando anche la notizia di un possibile anticipo dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, notizia che potrebbe fare decisamente piacere al Napoli. I partenopei, infatti, dovranno giocare il prossimo 24 febbraio contro il Barcellona in Europa League e avere i 3/4 dello stadio a disposizione potrebbe rappresentare una spinta in più per battere i catalani.