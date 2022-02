Stadi riaperti al 100%: spunta la data dal Governo

La FIGC è al lavoro assieme al Governo per provare a riaprire gli stadi al 100% della capienza in meno di un mese. L’obiettivo sarebbe quello di riuscirci a partire dal prossimo primo marzo.

Si sarebbero incentrati su questo tema gli ultimi incontri tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo riporta l’ANSA.

FOTO: Imago – Napoli stadio Maradona tifosi

Nella giornata di ieri il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi, ha fatto il punto della situazione del Covid e i riflessi sulla possibile riapertura a capienza piena degli stadi in diretta a Radio Punto Nuovo. Di seguito quanto evidenziato:

“L’approccio italiano, ma anche di tutta Europa, ha la finalità di limitare la diffusione, e ridurre le possibilità di contatto. Il trend dei contagi è in discesa, tra vaccinazioni e misure di sicurezza. Spero che a marzo potremo arrivare al 100% di capienza negli stadi, si vede la luce”.

“Il virus non andrà via, ma la dimensione numerica dei contagi diminuirà. La pandemia finirà quando non se ne parlerà più, quando tollereremo l’epidemia”.