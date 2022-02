Sarri furioso: “La Coppa Italia è antisportiva”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel alla vigilia della partita contro il Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’ex tecnico del Napoli si è soffermato, tra le altre cose, a parlare della formula della competizione, esprimendo tutto il suo disappunto. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Sarri Lazio Coppa Italia

“La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”.

“Come arrivano Milan e Lazio a questa partita? Con i presupposti giusti entrambe le squadre. Loro hanno vinto un derby che ti dà tanta benzina, ma anche noi abbiamo vinto una partita importante.