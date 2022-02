Osimhen: “Voglio vincere con il Napoli, se succede invento un ballo”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è finalmente ritornato al gol a Venezia dopo l’infortunio al volto che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 2 mesi. Il nigeriano ha concesso una lunga intervista a Repubblica, sull’edizione online del quotidiano è possibile leggere alcune anticipazioni. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

“Voglio vincere per Napoli, se succede invento un ballo. I giocatori africani non sono solo storie tristi. Dall’infanzia difficile io ho fatto molti passi in avanti”.

Queste le prime battute rilasciate dal centravanti, che fanno subito intuire la sua voglia di regalare un importante successo ai tifosi azzurri.