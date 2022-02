UFFICIALE – Due nerazzurri squalificati: salteranno il Napoli!

Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci saranno ben due squalifiche per i nerazzurri.

FOTO: Imago – Inzaghi Inter squalifica

In particolare, in seguito a veementi proteste al termine del derby contro il Milan, il difensore Alessandro Bastoni sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato. Solo una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi (con una multa di € 15.000,00), che non sarà in panchina al Maradona per il big match contro gli azzurri il prossimo sabato.

Lautaro Martinez, invece, sarà sanzionato soltanto con un’ammenda di € 10.000,00. Anche lui ha manifestato in maniera molto evidente il proprio nervosismo a fine gara ed era stato anche colpevolizzato di un presunto sputo nei confronti di Theo Hernandez.

AGGIORNAMENTO 15:50 – Adesso è anche ufficiale: le decisioni del Giudice Sportivo sono state comunicate dalla Lega Serie A tramite il proprio sito web. Di seguito quanto riportato:

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA:

BASTONI Alessandro (Internazionale): per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi.

AMMENDA DI € 10.000,00:

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00:

INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al termine della gara nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose“.